Gürsel Tekin'den işten çıkarma iddiasına yanıt: 41 çalışanımız varsa hemen gelsin, işe başlasın

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanması sonucu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına Bahçelievler'deki İlçe Başkanlığı binasına taşındı.
Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürüldü.
Binada çalışan 41 personelin iş sözleşmelerinin sona erdiği iddia edildi.
Kayyum olarak Sarıyer'deki binaya sık sık ziyaretler gerçekleştiren Gürsel Tekin, binada yalnızca 7 kişinin çalıştığını ve 41 çalışan iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Tekin, "41 çalışanımız varsa hemen gelsin, işe başlasın" ifadelerini kullandı.
Tekin, "İl merkezimizde yalnızca 7 emekçi arkadaşımız çalışmaktadır. Hiçbirinin işine son verilmemiştir. Ne zaman isterlerse görevlerinin başına dönebilirler. 41 çalışan iddiası tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunun dikkatine: Yalan ve iftiraya itibar etmeyin" dedi.