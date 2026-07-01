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Gürsel Tekin hesapları karıştırdı: Sahte hesapla kendini mi savunuyor?

Gürsel Tekin hesapları karıştırdı: Sahte hesapla kendini mi savunuyor?

1.07.2026 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gürsel Tekin hesapları karıştırdı: Sahte hesapla kendini mi savunuyor?

CHP'deki butlan yönetiminin destekçisi olan Gürsel Tekin, farklı bir sosyal medya hesabından kendisine yönelik övgü dolu paylaşımda bulunacağı sırada hesapları birbirine karıştırdı.

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Geçtiğimiz dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan ve Kılıçdaroğlu ekibinin destekçisi Gürsel Tekin'in başka bir sosyal medya hesabından kendisine övgü dolu sözler yazarken hesapları karıştırdığı ortaya çıktı.  

''AKARYAKIT İSTASYONU TEKİN'E AİT'' İDDİASI

Gürsel Tekin’in sosyal medya paylaşımı tartışmaya neden oldu. Önceki gün mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun akaryakıt istasyonunda yurttaşlarca karşılanması paylaşıldı. Ancak paylaşıma, ‘akaryakıt istasyonu Gürsel Tekin’e ait’ iddiaları gündeme geldi.

HESAPLARI KARIŞTIRDI

Tekin, X hesabından iddialara, “Ne benim ne de Gürsel Tekin’in yeryüzünde ya da uzayda böyle bir istasyonu var” yanıtını verdi. Bunun ortaya çıkması sonrası sosyal medyada “Sizce Gürsel Tekin, fake hesapla kendisini mi savunuyor” yorumları yapıldı.

 

İlgili Konular: #CHP #Gürsel tekin