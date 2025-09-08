'Gürsel Tekin' iddiasını reddetmişti... Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu: 'Beni hiç kimsenin susturamayacağını iyi bilirsiniz!'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı. Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi. Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu.

Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü (bugün) de il binasına gideceğini açıkladı.

"GÜRSEL TEKİN" İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan başkanlığa kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etmişti.

Kaftancıoğlu cephesi ise iddiaları kesin olarak reddetmişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşanan süreçte sessizliğini koruyan Canan Kaftancıoğlu'ndan günler sonra dikkat çeken bir açıklama geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Kıymetli yol arkadaşlarım; neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum" dedi.

Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

"(Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…

'Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar.' Michalengelo."