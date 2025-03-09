Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'

CHP'nin eski milletvekili Gürsel Tekin, yeni parti kuracağını açıkladı. Tekin, "Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 18:41

CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin yeni parti kuracağını duyurdu.

"Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz" diyen Tekin, partinin kararsız seçmenlerin sesi olacağını ifade etti.

"SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLUYORUZ"

X hesabından paylaşım yapan Gürsel Tekin, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi..." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sessiz çoğunluğun sesi oluyoruz! Kırgınları, umutsuzları, sandığa gitmeyenleri anlıyoruz. Birlikte değiştireceğiz."


Etiketler: #Parti #Gürsel tekin #yeni parti

İlgili Haberler

Gürsel Tekin’den uyuşturucuyla ilgili çarpıcı istatistikler

Gürsel Tekin’den uyuşturucuyla ilgili çarpıcı istatistikler
CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”

CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”
CHP'li Gürsel Tekin istifa etti: Partisine ağır eleştiriler...

CHP'li Gürsel Tekin istifa etti: Partisine ağır eleştiriler...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler