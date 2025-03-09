Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 18:41

Güncelleme: 09.03.2025 - 18:41

CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin yeni parti kuracağını duyurdu.

"Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz" diyen Tekin, partinin kararsız seçmenlerin sesi olacağını ifade etti.

"SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLUYORUZ"

X hesabından paylaşım yapan Gürsel Tekin, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi..." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sessiz çoğunluğun sesi oluyoruz! Kırgınları, umutsuzları, sandığa gitmeyenleri anlıyoruz. Birlikte değiştireceğiz."