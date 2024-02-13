CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in CHP'den istifa etmesinin ardından parti yönetimine çağrıda bulunarak "Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:11
CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”
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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, “Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız’, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 


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