Kayyum Gürsel Tekin sözlerini geri aldı: 'Abi kardeş ilişkisi içinde olur'

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına gitti.

Burada görüşmeler yapan Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu ardından da Sarıyer'den ayrıldı.

"BİTTİ GİTTİ"

CHP’nin Ankara’da 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Başka diyecek birşeyim yok. Sadece partimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tekin, 'Hepsine hakkımı haram ediyorum' cümlelerinin hatırlatılması üzerine ise, "Onu dün söyledim bitti. Rahmetli Demirel'in dediği gibi ‘Dün dünde kaldı’. Biz bu abi kardeş ilişkisi içerisinde ben tabii ki haklı olarak benim ve arkadaşlarımın partideki emeğini herkes bilir. Bizim hakkımızın, hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Biraz sitem de bir abi kardeş ilişkisi içinde olur. Bitti gitti" dedi.

"3-4 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ"

Tekin, "Çok şeyler yapıyoruz, çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 7 günden tam değil ama 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İl Kongresi'nde nasıl bir yol haritası izleyeceğinin sorulması üzerine Tekin, "Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o. Bakacağız. İnşallah sorunsuz sıkıntısız meseleleri bitireceğiz" dedi

"BİZİM MERKEZİMİZ BURASI"

Tekin, "Arkadaşlar ne olursunuz ben sizin mahallenin çocuğuyum. Beş dakika beni çıkarın. Beş dakika fazla istemiyorum. Ben meramımı anlatayım. Ağlattığınız ablamla ilgili benim içimde dert oldu. Onun için rica ediyorum. Burası şu anda hukuken İstanbul İl Binası; ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Genel Başkanımız da burada çalışabilir.; ama fiilen de bizim merkezimiz burası" yanıtını verdi.

Açıklamalarının ardından Gürsel Tekin Sarıyer'den ayrıldı.