Güvenç Dağüstün paylaştı: '98 yaşındaki anneannem Ankara mitingine gitmiş'

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Millet İttifakı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği mitinge 98 yaşındaki anneannesinin de katıldığını söyledi. Dağüstün, anneannesinin 'kalp' yaptığı fotoğrafı da paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 22:13
Güvenç Dağüstün paylaştı: '98 yaşındaki anneannem Ankara mitingine gitmiş'
Abone Ol google-news

Millet İttifakı liderlerinin bugün Ankara'da düzenlediği mitinge yüz binler akın etti. Miting alanında genci, yaşlısı hep bir ağızdan "değişim" istedi.

Alandaki isimlerden biri de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün 98 yaşındaki anneannesi oldu. 

Anneannesinin miting alanında kalp yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Dağüstün, "Annanem (98) bugün Ankara mitingine gitmiş…. #sanasöz" ifadelerini kullandı.


Güven Dağüstün millet ittifakı Miting

İlgili Haberler

Son dakika... Ankara'da mahşeri kalabalık! Millet İttifakı liderleri yüz binlere seslendi!

Son dakika... Ankara'da mahşeri kalabalık! Millet İttifakı liderleri yüz binlere seslendi!
Son Dakika: Devlet Bahçeli'nin yeni durağı Karaman... Millet İttifakı'na ağır ithamlar

Son Dakika: Devlet Bahçeli'nin yeni durağı Karaman... Millet İttifakı'na ağır ithamlar
Son dakika: Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu

Son dakika: Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu

En Çok Okunan Haberler