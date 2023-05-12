Güvenç Dağüstün paylaştı: '98 yaşındaki anneannem Ankara mitingine gitmiş'
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Millet İttifakı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği mitinge 98 yaşındaki anneannesinin de katıldığını söyledi. Dağüstün, anneannesinin 'kalp' yaptığı fotoğrafı da paylaştı.
Millet İttifakı liderlerinin bugün Ankara'da düzenlediği mitinge yüz binler akın etti. Miting alanında genci, yaşlısı hep bir ağızdan "değişim" istedi.
Alandaki isimlerden biri de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün 98 yaşındaki anneannesi oldu.
Anneannesinin miting alanında kalp yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Dağüstün, "Annanem (98) bugün Ankara mitingine gitmiş…. #sanasöz" ifadelerini kullandı.
Annanem (98) ?? bugün Ankara mitingine gitmiş…. #sanasöz pic.twitter.com/ug23qJvepl— Güvenç Dağüstün (@guvencdagustun) May 12, 2023
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