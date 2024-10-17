Güvenpark sanığına 5 bin 172 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Ankara’da 13 Mart 2016’da Kızılay Güvenpark’ta 36 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin yeniden görülen davada bombaların Ankara’ya getirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan’a 5 bin 172 yıl hapis cezası verildi. Davayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Sanıklara ağır cezalar yağdırılsa da hiçbir kamu görevlisine soruşturma izni bile verilmedi. Yetkililerin ihmali, ailelerin taleplerine rağmen araştırılmadı” tepkisini gösterdi. Gökçen ayrıca “Üstelik Danıştay kararıyla kusursuz sorumluluk içtihadı terk edildi ve devlet kendi vatandaşlarını koruma yükümlülüğünü de reddetmiş oldu. Bu karar doğrultusunda, evladını kaybeden ailelere ödenen tazminatlar geri alınacak” dedi.