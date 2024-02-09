Güzelbahçe’de ‘çevre’ kararı: Parti bayrakları asılmayacak

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:44

İzmir’de CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Güzelbahçe’de bulunan siyasi partileri ziyaret etti, seçim sürecinin dostluk ve hoş görü havasında geçmesi temennilerinde bulundu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde öncesi, Güzelbahçe AKP İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, AKP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, Güzelbahçe İYİ Parti İlçe Başkanı Afet Albaş, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Erbay ile Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk’ü ziyaret etti.

“DOSTLUK VE HOŞ GÖRÜ İÇİNDE BİR SEÇİM OLSUN”

Misafir perverlikleri için teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, “Yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Yerel seçim ilçemiz için büyük önem arz ediyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun belediyeler tüm halka eşit hizmet götürme sorumluluğundadır. Bizler de bir yola çıktık. Bu yolda iyi olan, halkın teveccühünü kazanan, halkın destekleyeceği aday belediye başkanı seçilecek. Önemli olan seçim sürecinin kardeşlik, dostluk ve tatlı bir rekabetle geçmesi. Kimsenin burnu kanamadan seçim sürecini geçirmek en büyük temennimiz. Bugün burada partiler parti başkanlarımızın aldığı kararlar çok değerli ve kıymetli. Güzelbahçe’mizin çevresini korumak, yeşili ve mavisinin kıymetinin öneminin dikkate alarak partilerin kendi seçim ve parti binaları dışında hiçbir yere bayrak asmamaları Güzelbahçe’nin yine farkını ortaya koyuyor. İzmir’in göz bebeği Bu seçim sürecinin ülkemize ve ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, misafir perverliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.