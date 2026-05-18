Hablemitoğlu davasında, öldürülme anı görüntülerine ilişkin soruşturmanın tamamlanması bekleniyor: 'Gerçek faillerin bulunması an meselesi'

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de gerçekleşen suikastına ilişkin 7 sanık hakkındaki dava Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Tutuksuz sanıklardan Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem duruşma salonunda hazır bulundu.

Başka davadan hükümlü Nuri Gökhan Bozkır ile Enver Altaylı ise davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'SORUŞTURMANIN KAPSAMLI OLDUĞUNU ANLIYORUZ'

Dosyada son olarak, Necip Hablemitoğlu’nu cinayetten önce takip ettiği düşünülen kişilerin tespitine yönelik takipsizlik kararı, yapılan itiraz üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce kaldırılmış, görüntülere ilişkin soruşturma açılmıştı.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı İlknur Kodaz “Devam eden soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğünü anlıyoruz. Soruşturmanın neticelendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Hablemitoğlu’nun avukatının ardından sanıklara geçildi. Sanıklar, soruşturmanın akıbetinin beklenilmesini, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

‘ZAFER ERGÜN’Ü ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’

Sanık Altaylı ise yaşamını yitiren ve dosyadan tefrik edilen sanık Serhat Ilıcak hakkında; “Ilıcak benim dostumdu. Vefat etmeseydi yargılaması devam edecekti. Kendisinin bu dosya ile hiçbir ilgisi yoktur. Tek suçu benim can dostum olmasıydı. Uydurma söylemlerle bu davaya dahil edildi. İtibarı zedelendi. Bir ara cezaevine girme pahasına ülkeye gelmek istemişti. Kendisini suçlayan eski savcı Zafer Ergün’ü Allah'a havale ediyorum" dedi.

‘GERÇEK FAİLLERİN BULUNMASINA YÖNELİK…’

Sanık savunmalarının ardından avukat savunmalarına geçildi.

Levent Göktaş'ın avukatı Ali Soykan; "Şu anda gerçek faillerin bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma var. Gerçek faillerin bulunmasının an meselesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer sanık avukatları da davanın gelinen aşamasında sanıklara yönelik yeni delil toplanmaması ve soruşturmanın bekletilmesi nedeniyle, sanıkların adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

SAVCI ADLİ KONTROLLERİN DEVAMINI İSTEDİ

Savunmaların ardından savcı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

ADLİ KONTROLLER KALDIRILMADI

Savcı mütalaasının ardından Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. Adli kontrol tedbirlerinin devamına, diğer soruşturmanın akıbetinin beklenilmesine karar vererek, davayı 14 - 16 Ekim’e erteledi.