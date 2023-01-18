Hacer Haniç'ten 'başörtüsü' tepkisi: Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:06

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:08

Başkanlık sisteminin anlatıldığı "Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye" isimli kitabın da yazarı ve eski AKP Milletvekili aday adayı olan Hacer Haniç, başörtüsü kullanan kadınlara ilişkin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kimi başörtülü kadınlarda gördüklerinden rahatsızlığını dile getiren Haniç, şöyle yazdı:

"Makyaj, estetik, çirkeflik, kompleks en abartılısından ama başörtülü. Niye takıyorsun? Takma. Ne anlamı var? Başörtü başında can çekişiyor... Çoğu kez muhasebe ettiğim hassas bir konu ve hakikaten insan bazen ne diyeceğini bilemiyor."

DP'Lİ TUNAY'DAN DESTEK

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay da, Haniç'in paylaşımı üzerine şu yorumu yaptı:

"Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda

Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta,yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında"

Hacer Haniç, daha önce de Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın TRT Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesini eleştirmiş ve tepkisini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin” diyerek dile getirmişti.