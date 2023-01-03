Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’tan muhalefete ‘türban’ çağrısı: 'Görüşmelere katılmayın'

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

AKP’nin hazırladığı “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri bu hafta Anayasa Komisyonu’na gelecek. Eski TBMM Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, muhalefeti, AKP’nin hazırladığı “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis görüşmelerini boykot etmeye davet etti.

LAİKLİK VURGUSU

Cindoruk, yaptığı yazılı açıklama ile muhalefete “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin çağrı yaptı. Milli Merkez Yürütme Kurulu’nun konuyla ilgili görüşlerini aktaran Cindoruk, “244 milletvekiline sahip bütün muhalefet partilerini iktidarın anayasanın laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmamak için kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılacak toplantılarına katılmamaya çağırıyoruz. Millet İttifakı bünyesindeki TBMM’de temsil edilen partileri, anayasaya aykırılığını tespit edecekleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini iptal etmek için kanun teklifi vermeye çağırıyoruz. Millet İttifakı partilerini ayrı ayrı yapmakta oldukları salon toplantılarından çıkarak ortak mitingler yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.