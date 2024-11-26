Hakan Atilla için 'Zafer Partisi' iddiası

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:00

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, iddiaya göre İzmir Çeşme’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme yaptı.

OdaTV'nin haberine göre, Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum" dedi.

ÖZDAĞ TEKLİF ETTİ

Habere göre, Özdağ’ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini söyleyen Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

Atilla, Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kısmet" diye cevap verdi.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla, Pennsylvana eyaletindeki FCI Schuylkll Cezaevi'nde 28 ay tutuklu kalmıştı.