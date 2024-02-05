Bakanlığa açmıştı: Hakan Atilla davayı kazandı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:38

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla 1 Mayıs’ta yurtdışına çıkış yaparken pasaportuna elkonduğunu duyurmuştu.

Atilla’nın pasaportuna elkoyma gerekçesi kendisine bildirilmemişti.

Hakan Atilla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen dava 17 Ekim’de Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderilmişti.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Hakan Atilla açtığı davayı kazanarak pasaportunu geri aldı. Mahkeme Hakan Atilla’nın talebini haklı bularak lehine karar verdi. Hakan Atilla’ya pasaportuna elkoyma gerekçesi ise hâlâ bildirilmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’de İran’a yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazın ardından Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla 1 Mayıs’ta Kıbrıs’a gitmek isterken pasaportuna el konduğunu duyurmuştu.

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta elkonmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorum” demişti.

Hakan Atilla bir diğer paylaşımında “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” sözlerine yer vermişti.