Hakan Atilla'dan Reza Zarrab açıklaması: Çalışmasını uygun görmedim
Halkbank’ın ABD’de tutuklu kalan eski yöneticisi Hakan Atilla, katıldığı canlı yayın programında görev yaptığı dönemde bankanın Reza Zarrab ile çalışmasını uygun görmediğini söyledi.
Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, Reza Zarrab dosyası kapsamında ABD’de yaklaşık 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2019’da tahliye edilmişti.
Atilla, bu sabah görüntülü görüşme yöntemiyle FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına konuk oldu.
Karagöz’ün “Reza Zarrab kimdir?” sorusuna Atiilla, “Bildiğim kadarıyla Azeri asıllı İranlı, biraz kuyumculuk, biraz döviz işi, biraz da haddecilik (bir tür maden işi) işi yapan biriydi” yanıtını verdi.
Atilla, "Türkiye’de hayırsever iş adamı olarak lanse ediliyordu. Siz Halkbank’a geldiğinde, bu isme neden itiraz ettiniz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:
'BEN BANKAYLA ÇALIŞMASINI UYGUN GÖRMEDİM'
“O dönem hatırladığım kadarıyla basında çıkan sansasyonel haberler vardı hakkında. Kendisinin miydi, şoförünün müydü tam hatırlamıyorum, böyle parasal hareketlerin içinde olduğu, zaten döviz-kuyum işiyle uğraştığı için, kendisine de rahat isnat edilebilecek konularla alakalı basında haberler vardı. Onlar dolayısıyla ben bankayla çalışmasını uygun görmemiştim. Ama kendisi de o haberlerin basındaki belli kişiler tarafından maksatlı yapıldığını, onlarla arasında husumet bulunduğundan bahsetmişti.”
'YASAL ENGEL BULUNMADIĞI İÇİN...'
Atilla, Karagöz'ün “Peki siz böyle bir direnç gösterdiniz, sonrasında Reza Zarrab nasıl oldu da Halkbank’la çalışabildi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi;
"Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Halkbank ile çalışması yönünde yasal ve onun dışında bir engel yoktu. Sadece benim basında gördüğüm gerekçeler vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Tahmin ediyorum herhangi bir yasal engel bulunmadığı için çalışmasına müsaade edilmiş olabilir. Veya farklı motivasyonlar da olabilir ama benim bilgim yok."
Hakan Atilla merak edilenleri #ÇalarSaat’te anlatılıyor… “ABD’deki mahkemede jüri üyeleri yoga hocası, kreş yöneticisi, lastik tamircisi gibi konuya uzak kişilerdi. pic.twitter.com/pDMP9sfRtg— FOX HABER (@FOXhaber) October 10, 2022
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