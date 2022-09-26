Reza Zarrab'ı ABD'de hangi sanatçılar ziyaret etti?
Seren Serengil, bazı sanatçıların ABD’de yargılanan Reza Zarrab‘ı ziyaret ettiğini söyledi. Serengil, “Yavaş yavaş onların adını da söyleyeceğim.” dedi.
Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ABD’de yargılanan Zarrab ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Programda Hadise’nin Reza Zarrab’la görüştüğü öne sürüldü. Programda konuşulan iddiaya İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak cevap verdi.
TATLISES İDDİALARI YALANLADI
İbrahim Tatlıses programın yayınlandığı esnada Seren Serengil’i arayarak haberlerin tamamen yalan olduğunu söyledi. Tatlıses’le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, “İbrahim Tatlıses, Reza’yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını falan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza’nı ne Hadise’yle, ne Ebru’yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.
HANGİ SANATÇILAR ABD’YE GİTTİ?
Tatlıses’in ifadelerini aktaran Serengil önemli bir iddiayı da dillendirdi. Serengil, Zarrab’ın Türkiye’ye gelemediğini, bundan dolayı da çok sayıda sanatçının ABD’deye giderek onu ziyaret ettiğini söyledi.
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