Hakan Fidan'dan 'NATO Zirvesi' açıklaması: 'En zorlu süreç Trump'ın katılımını sağlamaktı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House iş birliğinde Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinlikte, NATO'nun geleceği ve Avrupa güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, NATO Zirvesi'nin en kritik aşamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıya katılımını sağlamak olduğunu belirterek, bu engelin aşılmasıyla en zor sürecin geride bırakıldığını ifade etti.

Bakan Fidan, NATO'nun bundan sonraki dönemde yalnızca mevcut tehditlere karşı refleks gösteren bir yapı olmaması gerektiğini söyledi. İttifakın uzun vadeli, kapsamlı ve stratejik bir güvenlik anlayışı geliştirmesinin önemine dikkat çeken Fidan, yeni dönemde stratejik kapasite oluşturmanın öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını belirten Fidan, buna rağmen söz konusu gerilimlerin NATO Zirvesi'nde yönetilemeyecek bir krize dönüşmesini beklemediğini söyledi. Trump'ın zirveye katılımının, olası anlaşmazlıkların sağlıklı şekilde yönetilebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ KONUMUNA VURGU

Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği ekseninde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Fidan, daha geniş kapsamlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç bulunduğunu belirterek Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği merkezi role dikkat çekti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Fidan, bunun yanında Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasının da Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin yalnızca AB merkezli planlanmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma altyapısına sahip ülkelerin Avrupa güvenliğine yönelik savunma iş birliğinde doğal ve vazgeçilmez ortaklar arasında yer aldığını ifade etti.

Fidan ayrıca Avrupa'nın, ABD'nin savunma yükünün paylaşılması yönündeki çağrılarını bir baskı ya da tehdit olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hem NATO'nun geleceği hem de kıtanın stratejik dayanıklılığı açısından önem taşıdığını söyleyen Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlamaların ön plana çıkacağı bir atmosfer beklemediğini ifade etti.

"EN ZOR AŞAMA TRUMP'I İKNA ETMEKTİ"

Konuşmasında zirve hazırlıklarına da değinen Fidan, NATO Zirvesi sürecinde en büyük zorluğun Donald Trump'ın toplantıya katılmasını sağlamak olduğunu yineleyerek, bu sürecin başarıyla tamamlandığını söyledi.