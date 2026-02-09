Hakan Fidan’dan o soruya ‘sessiz’ yanıt: ‘Peki, geçiyorum’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Hakan’ın “Türkiye’nin nükleeri olmalı mı?” sorusuna yanıt vermedi.

Fidan, canlı yayında ABD ile İran arasındaki nükleer silah odaklı gerilim bağlamında şöyle konuştu:

“Özellikle bu Trump’tan sonra gündeme gelen yeni Amerikan güvenlik doktrini ve Amerika’nın geleneksel müttefiklerine sağladığı koruma kalkanının kalkma ihtimaline yönelik senaryolardan hareketle belli ülkelerin de hızla nükleerleşebileceğine ilişkin şu anda senaryolar var.

Biz ileride daha fazla sayıda ülkeyi nükleer silah ararken görebiliriz ve bu İran veya Ortadoğu’dan herhangi bir ülke olmayacak, Asya-Pasifik’ten ve Avrupa’dan olacak.”

"TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASI GEREKİR Mİ?"

Bu cevabın ardından Hakan, “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusunu sordu.

Fidan yanıt vermeyince Ahmet Hakan, önce “No comment diyebilirsiniz” dedi.

Fidan’dan bir kez daha yanıt gelmeyince “Peki, geçiyorum” diyerek tamamladı.