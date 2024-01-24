Hakan Koştu’nun kız kardeşinden yeni iddia: Almanya’da villa aldı
İzmir’de AKP Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu ile kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil arasındaki tartışmada yeni iddialar gündeme geldi.
“Seçimlerde ağabeyime oy vermem” diyen Özyeşil, iddialarının arkasında olduğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımlarını silme nedeninin anne ve babasının üzülmesinden dolayı olduğunu belirten Özyeşil, “Başkan Koştu, yazdıklarımı silmemi istemiş. Bende ailemin zarar görmemesi için sildim” diye konuştu.
“Ailenizin mal varlığı ne kadar” sorusuna cevap veren Özyeşil, “Babamın zeytinlikleri var. Onun dışında gayrimenkulleri yok. Olsa zaten kardeş olarak benim haberim olur” dedi.
Özyeşil sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul, Almanya ve Bergama’da villalar alınmış. Özellikle seçimlerden 2-3 ay önce alınması daha ilginç. Çocuğu ve özellikle İstanbul’da olan kayınçosunun üzerindeki varlıklar araştırılsın.”
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