Hakim ve savcı da aralarında: 'Atadedeler' çetesine yönelik soruşturma tamamlandı
Kendilerini "derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak gösteren 43 zanlının "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Atadedeler suç örgütü" olarak bilinen, aralarında eski mahkeme başkanı ve savcının da olduğu 43 şüpheliye yönelik soruşturmayı tamamladı.
Kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu sözkonusu grup, iddiaya göre kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, suç örgütüne yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.
Şüpheliler, kişilerin suç örgütüne katılış aşamalarına göre "elçi", "elçi yardımcısı", "büyük ata dede", "ata dede", "baş dede", "dede", "sözcü dede", "masa başkanı", "masa üyesi", "saha başkanı", "saha üyesi" şeklinde kodlama yaptı.
Çete üyeleri iddiaya göre ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerlerinden dolayı güven sağlayarak maddi menfaat sağladı.
5 İLDE OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Çete yönetici ve üyelerinin belirlenmesinin ardından Ankara merkezli 5 ilde 20 Ocak'ta operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı.
İddianamede, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, farklı meslek gruplarından 88 mağdur ve 254 müşteki de yer aldı.
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