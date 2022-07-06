Sedat Peker'den yeni 'Mehmet Cengiz ve Mesut Yılmaz' paylaşımı: 'Savcılar, beni duyuyor musunuz?'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:25

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'daki 'Deli Çavuş' hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Peker; dünkü paylaşımında, "Size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım" diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan '5’li çete'den Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le olan geçmişini anlatmıştı.

"Mehmet Cengiz'i ziyaret ettim, kendisi Bank Asya'nın Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu aradı. SimTel adına ilk 500 bin dolarlık alım kredisini Bank Asya'dan aldık" ifadelerini kulanan Sedat Peker, "Bank Asya'ya para yatıranlar FETÖ'cü diye cezaevine koyuldu. BankAsya'nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nın başına geçip borsa yönetti. Mehmet Cengiz, Türkiye'nin en zengin iş adamı oldu" demişti.

"SAVCILAR, BENİ DUYUYOR MUSUNUZ?"

Peker açıklamasında, "Seçim öncesi YouTube’da yapmayı planladığım videolarla ben yapmam gerekeni yapacağım" ifadelerini de kullanmıştı. Peker yaptığı yeni paylaşımlarında, “Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin başbakanına yaptım diyorum, mehmet cengiz de aracıydı diyorum. Paraların hangi akrabamızın hesabına yattığını söylüyorum. Akrabam Zafer Salman olayı doğruluyor. Bankalara neden bir yazı yazmıyorsunuz? Haricen dediklerimi doğrulayan bir çok da delil çıktı. Bunlar yetmez mi? Ben suç örgütü lideriyim. Mesut Yılmaz’ın o dönem ki en yakını olan yılların saygın gazetecisi Sabahattin abi (Önkibar), bakın kendisi de Mesut Yılmaz’ın ağzından olayı bugün anlatmış. Soruşturmayı başlatmak için başka ne delile ihtiyacınız var, söyleyin ben vereyim. 40 yaşından genç kardeşlerim, her zaman ne derim; ‘Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler’” ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şu şekilde:

1- Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin başbakanına yaptım diyorum, mehmet cengiz de aracıydı diyorum. Paraların hangi akrabamızın hesabına yattığını söylüyorum. Akrabam Zafer Salman olayı doğruluyor. Bankalara neden bir yazı yazmıyorsunuz? pic.twitter.com/hid2FS6TWg — Deli Çavuş (@delicavus_nth) July 6, 2022

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