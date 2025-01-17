Hakimlik sonuçları belli oluyor: 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:31

Güncelleme: 17.01.2025 - 00:34

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi, Pazartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, dört günlük gözaltı süresinin ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Yaklaşık 10 saat süren savcılık sorgusunun ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da olduğu 31 kişi tutuklanmaları talebiyle, 9 kişi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusuna alınan isimlerden haklarında adli kontrol talep edilen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ile Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.