Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:10

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:10

Hakkari'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS HAKKARİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Hakkari cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA HAKKARİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Hakkari Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72.11 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA HAKKARİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Hakkari Recep Tayyip Erdoğan yüzde 27.89 aldı.

14 MAYIS HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKKARİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de yüzde 72.04 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKARİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de yüzde 24.94 oy aldı.

SİNAN OĞAN HAKKARİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Hakkari'de yüzde 2.72 oy aldı.