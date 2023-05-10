2018 seçimlerinde Hakkari'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Hakkari'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Hakkari seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:03

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE HAKKARİ'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 28.048

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 5.167

HÜR DAVA PARTİSİ - 797

VATAN PARTİSİ - 282

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 98.064

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4.833

SAADET PARTİSİ - 746

İYİ PARTİ - 1.826

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ HAKKARİ'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2

2018 HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

HUSRET DİNÇ - AKP

LEYLA GÜVEN - HDP

SAİT DEDE - HDP