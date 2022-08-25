Hakkında soruşturma başlatılan Ali Mahir Başarır Cumhuriyet'e konuştu: 'Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir hakarettir'
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kitap fuarındaki konuşmalarından dolayı aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu üç CHP'li hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet'e konuşan Ali Mahir Başarır, soruşturma açılmasıyla ilgili 'Yargılanmaktan korkanlar bunu hakaret olarak algılarlar' dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
"SÜLEYMAN SOYLU YARGILANACAK" DEMİŞTİ
Cumhuriyet'e konuşan Başarır, açılan soruşturmayla ilgili "Hiçbirmiz korkmayacağız. Herkese gözdağı veriliyor. İnanmadığım bir yargıya savunma yapmam efendim. Yargılanacaklar hakaretse bu kelimeyi binlerce kez ediyorum. Susturmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Birçok yolsuzluğu, hukuksuzluğu ortaya çıkarttıklarını ve olayların üzerine daha çok gideceklerini belirten Başarır, söylediği sözlerin sonuna kadar arkasında olduğunu açıkladı.
"BU SORUŞTURMAYI AÇMAK BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BİR HAKARETTİR"
Yargılanmaktan korkanların bu sözleri hakaret olarak algıladıklarını söyleyen Başarır, sözlerine şu şekilde son verdi:
"Böyle bir soruşturmayı açmak bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir hakarettir. Süleyman Soylu çok özel yargılanacak, hesap vermeli."
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