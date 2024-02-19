Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Feyza Altun hakkında, sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet'in ulaştığı Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:15
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
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Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yazdığı "Şeriata sokayım" ifadesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.

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Paylaşım sonrası sosyal medyada Altun'un tutuklanması için  '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle kampanya başlatılmıştı. 

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi


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