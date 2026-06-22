Hakları için mücadeleyi sürdüren öğretmenler: 'Bu ülkenin bakanı tarafından itibarsızlaştırılıyoruz'

Hakları için mücadele eden özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenleri başlattıkları açlık grevlerinin birinci haftasında dün Ankara'da Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Merkezi'ni abluka altına alarak öğretmenlere biber gazlı müdahalede bulundu. Öğretmenler bugün ise Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte anıtın önüne gitti ve açıklamalarını gerçekleştirdi.

'TEKİN BİZİ YÜK OLARAK GÖRÜYOR'

Burada yapılan açıklamada konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyesi Evin Turgut, "Yusuf Tekin öğretmenleri ve öğrencileri sırtında yük olarak görüyor. Hal böyleyken polis tarafından görmüş olduğumuz şiddet normal aslında. Çünkü bu ülkenin bakanı tarafından itibarsızlaştırılıyoruz. Bizim kaybedecek 10 aylık sözleşmelerimiz ve asgari ücretimiz var. Bunlar onurumuzdan kıymetli değil. Ben okulda ders anlatırken bir yanda kafamda ödeyemediğim kiram, mutfak alışverişim dolanıyor. Verimli öğretmen olamıyorum. Aldığım para direkt kirama gidiyor. Burdan Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Ankara'yı cehenneme çevirmeniz bizi yıldırmayacak. Biz haklıyız, taleplerimizi almadan Ankara'yı terk etmeyeceğiz. Bütün bu yaptıklarınız daha zahmetli, komisyonu toplamak daha kolay. 'Size haklarınızı verirsek herkes ister' diyorlar. Memlekette hak kaybı o kadar çok ki; bundan korkuyorlar. Öğretmenler kazanırsa bunun bir gedik oluşturacağını düşünüyorlar" dedi.

'TEKİN'İN MÜLAKAT GİBİ MÜLAKATI ADELETLİ Mİ?'

Ardından mülakat mağduru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ayşenur Çalışkan konuştu. Mülakatta komisyon üyesinin kendisine 'Aramıza hoşgeldin. Soruları çok iyi cevapladın. Hangi ile atanacağını seçtin mi?' dediğini aktaran Çalışkan, "Elendiğim bu sistem, Yusuf Tekin'in 'mülakat gibi mülakatı' adaletli mi? Tekin mağdur yok diyor. MHP'li vekil kanun teklifi sunuyor. Bakanlık atancaksınız diyor. 'Mülakat mağduru hakkı bu öğretmene verirsek başka meslekten de isterler' deniyor. Ben atanmıştım. O hakkımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL'

Öğretmenlerin ardından konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise şunları söyledi: "Saray'daki eğitim politikaları kurulunda üç tane özel sektör patronu var, eğitimci yok. Yusuf Tekin'de utanma var mı bilmiyorum. Öğretmenler haklarını istiyor. Çok meşru talepler. Bir annenin çocuğundan sütünü esirgeyip onu ölüme terk etmesi gibi bir şey bu. O annelerinin ak sütü gibi helal olan haklarını istiyorlar. Bu daha nasıl anlatılır? Kime anlatır gibi anlatılır bilmiyorum ki? Arkadaşlarımızın haklarını alana kadar bu mücadele devam edecek."