Haklarını isteyen Migros işçileri Tuncay Özilhan'ın evinin önünde

İnsanca yaşama koşulları talebiyle iş bırakan Migros depo işçileri, direnişlerini Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önüne taşıdı.
Pankartları ve sloganlarla yürüyüşe geçen işçilere çevik kuvvet ekipleri engel oldu. İşçilerin eylemi öncesinde Beykoz Kaymakamlığının 1 günlük "eylem yasağı" kararı aldığı öğrenildi.
Yasak karşısında geri adım atmayan işçiler, haklarının karşılanması için direnişlerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.
YAKLAŞIK 50 İŞÇİYE GÖZALTI!
Çevik kuvvet ise, buna karşılık işçileri abluka altına aldı. İşçileri 1 saat 10 dakika ablukada bekleten polis, daha sonra müdahalede bulundu. Polis müdahalesi sonucu, yaklaşık 50 işçi gözaltına alındı.