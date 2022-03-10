Hakverdi: Atatürk Orman Çiftliği'nde talan devam ediyor

10 Mart 2022 Perşembe, 16:10

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Limak Holding'e ait AOÇ arazisiyle ilgili imar değişikliği yapılmasını TBMM gündemine getirdi.

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Hakverdi, değişiklikle AOÇ arazisi içinde yer alan tarihi çimento fabrikasının yıkılması, ticaret ve konut alanı inşa edilmesinin önünün açıldığını belirtti. Hakverdi önergesinde, “İmar planı raporlarına göre; Limak’ a ait olan 588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin, 261 bin metrekarelik bölümü konut alanı, yaklaşık 50 bin metrekarelik bölümü ticaret ve konut alanı, 12 bin metrekarelik bölümü ise özel eğitim alanı olarak belirlendi. Arazinin geri kalan kısmı ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, dini tesis, sağlık alanı, park, otopark ve yol alanı olarak kullanılacak” dedi.

“BU ARAZİNİN İMARA AÇILMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ”

“Atatürk Orman Çiftliği, kurulduğu günden bu yana yasayla devir ya da satış yoluyla arazilerinin yüzde 39’unu kaybetti. Alınan bu karar ile ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti bir kez daha çiğneniyor, AOÇ arazisinde talana devam ediliyor" diyen Hakverdi, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti: