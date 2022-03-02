Gültekin Uysal, 'Yargılanacakların en başında geliyor' dedi, Melih Gökçek'ten yanıt geldi

02 Mart 2022 Çarşamba, 11:01

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunan Uysal'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili sözleri dikkat çekti.

"Melih Gökçek’in FETÖ’den yargılanmadığı bir ülkede, FETÖ ile ilgili soruşturma yapılmamış hükmündedir" diyen Uysal, "Başka isimler de sayabiliriz ama en başında Melih Gökçek geliyor. Bunu ben söylemiyorum, AKP'de Meclis Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış Bülent Arınç söylüyor. Edepsizliğin zirvesi, utancından sokağa çıkamaz hale gelecek. Göreceğiz. Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleriyle yüz yüze gelecek, kodeste geçirecek ömrünü. Allah bize bu hukuksuzluğun hesabını sormak için imkan versin" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'TEN 'SABAH SABAH'

Gültekin Uysal'ın bu sözleri üzerine AKP'li Melih Gökçek sabah saatinde sosyal medya 'mesai'sine başladı. Gökçek, konuya dair Twitter üzerinden takipçilerine "açıklama" yaparak "Birkaç arkadaş sabah sabah mesaj atmış, Başkanım Gültekin Uysal senin için 'Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir ülkede FETÖ soruşturması yapılmamıştır” demiş. Adamı tanımıyorum. Araştırdım kim diye. Meğerse zurnanın son deliğiymiş" ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK' SORUSUNU YANITLADI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın programda "Millet İttifakı artık 'seçim ittifakına dönüşecek' diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. Uysal, "Türk demokrasisinin belki en uzun yolculuğudur önümüzdeki kalan dönem. En zor sınavla karşı karşıyayız. İktidarın Cumhur İttifakı içerisinde yapacağı değişiklikler de konuşuluyor. Ben kademe kademe buradaki irade ve kararlılığının herşeyin üzerinde olduğu kanaatindeyim" derken "Önümüzdeki süreçte biraz zamana ihtiyaç var. Ama sayın Babacan'ın davetiyle bir sonraki toplantımız mart ayı içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.







