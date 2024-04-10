Hâlâ ne ev var ne iş: Deprem bölgesinde 15 ay geride kaldı ama sorunlar ilk günkü kadar yoğun
Hatay’a buruk bir bayram daha geldi. Hâlâ konteynerde hayatta kalma mücaedelesi veren depremzedelerin en acil ihtiyacı barınma ve ekonomik döngünün sağlanması. Yurttaşlar, tek çalışma alanı olan “toplum yararına programlar”ın süresinin uzatılmasını bekliyor. Antakya, Defne ve Samandağ’da yurttaş belirsizliklerden şikâyetçi.
Depremin üzerinden
15 ay geçti, yeniden
Hatay’dayız. Her şeye
rağmen bahar gelmiş kadim
kentte. Yeşeren enkaz boşlukları,
doğanın iyileştiriciliğini bir kez
daha gözler önüne koyuyor. Doğa
kısmında her şey yolunda olsa da
insan boyutunda durum
pek öyle değil. Antakya,
Defne ve Samandağ’da
insanların çok büyük
kısmı konteyner
kentlerde kalıyor.
Yardımlar giderek
azalmış, bölgede hizmet veren birçok
kuruluş, kademeli olarak çekiliyor.
Bir yurttaş bu konuda şu yorumu
yapıyor “Sadece yardımla yaşamak,
bir yerden sonra kenti dilenci
kent yapacak. Sorun yardımların
azalmasından ziyade ekonomik
döngünün başlamaması.”
"SOĞUKTAN AĞLADIK"
Geçen 15 aya karşın belirsizlik
en temel konularda bile devam
ediyor. Yurttaşlar daha ne kadar
konteynerde kalacaklar, evler ne
zaman bitecek, kimlere nereden
teslim edilecek belirsiz. Her gün
yeni bir sorunla uğraşmaktan
yaslarını yaşamaya fırsat
bulamıyorlar. Bir kısmı yasını
yaşamaya fırsat bulamazken başka
bir kısmı “Bu acı dinebilecek türden
değil” diyor. Siyasetçiler bu zor
zamanlarda yanlarında olmadığı
için seçim ve sonuçları kimsenin
gündeminde değil. Öte yandan
kimle 15 dakika konuşsanız, hâlâ
sohbet 6 Şubat gecesi ve sonrasına
bağlanıyor. Dört çocuğu olan bir
konteyner kent görevlisi, “Deprem
sonrası günlerce arabada kaldık.
İlk kez o zaman çocuklarım için
soğuktan ağlamıştım” derken o günü
yaşıyor. Başka bir söz ise yıkımın
boyutunun keskinliğini iliklerinizde
hissettiriyor: “Kalanları saymak
ölenleri saymaktan daha kolay.”
"TYP BEKLENTİSİ"
En öncelikli ihtiyaç sorusunun
yanıtı iki harf, tek kelime. Ev ve
iş. Çocuklara ve gençlere “En acil
neye ihtiyacınız var?” dediğimizde
aldığımız yanıt “ev”, yetişkinlerde
ise “iş”. Birçok yurttaş için tek
çalışma alanı TYP (“Toplum Yararına
Programlar”). Birçok farklı meslek
sahibi insan bu sayede ayakta
durabiliyor. Ancak belirsizlik orada
da kendisini şu sözlerle gösteriyor:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘TYP
süresi 24 ay olacak’ dedi ama
sonrasında bir gelişme olmadı. Bari
bu söz resmiyet kazansa, somut bir
adım atılsa...”
Kısacası 15 ay geçmiş olsa da
Hatay’da, “Unutulanlar dışında yeni
bir gelişme yok.”
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