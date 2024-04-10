‘Halk buluşmasıyla’ doğa kıyımı protestosu
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Mustafa Demir, görevi bırakmasına günler kala Bayraktepe Milli Parkı’nın Samsun-Ordu Karayolu’na bakan kısmının 400 metre tıraşlanmasıyla ilgili doğa kıyımına girişmişti.
Ağaçların
kesilmesi 12 Nisan günü saat
12.00-17.00’de “Bayraktepe
Bayramlaşma Şenliği” adı
altında gerçekleştirilecek “Büyük
Halk Buluşması” ile protesto edilecek.
“Semaverini, çadırını, sepetini al
gel, bayramlaşalım” temasıyla
düzenlenecek etkinlikte konser, müzik,
halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla,
çocuklara özel oyunlar, palyaço
gösterileri, uçurtma etkinliği ve fidan
ekimi düzenlenecek.
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