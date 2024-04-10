‘Halk buluşmasıyla’ doğa kıyımı protestosu

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Mustafa Demir, görevi bırakmasına günler kala Bayraktepe Milli Parkı’nın Samsun-Ordu Karayolu’na bakan kısmının 400 metre tıraşlanmasıyla ilgili doğa kıyımına girişmişti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00
‘Halk buluşmasıyla’ doğa kıyımı protestosu
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 Ağaçların kesilmesi 12 Nisan günü saat 12.00-17.00’de “Bayraktepe Bayramlaşma Şenliği” adı altında gerçekleştirilecek “Büyük Halk Buluşması” ile protesto edilecek. “Semaverini, çadırını, sepetini al gel, bayramlaşalım” temasıyla düzenlenecek etkinlikte konser, müzik, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla, çocuklara özel oyunlar, palyaço gösterileri, uçurtma etkinliği ve fidan ekimi düzenlenecek.



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