‘Halkın beklentisi paket dışı’

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, bugün Meclis’te görüşmeleri başlayacak 9. Yargı Paketi’nde toplumun beklediği düzenlemelerin yerine iktidarın keyfine göre hazırlanan maddelerin görüşüleceğini söyledi. Bülbül, “Yargı paketi Meclis’e sunulduğundan beri telefonlarımız susmuyor, paketten toplumun pek çok kesiminin memnun olmadığı açık. Adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, hasta mahkûmların durumu, kadına yönelik şiddetin engellenmesi pakette yok” tepkisini gösterdi.

Halkın beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra pakette AYM kararlarıyla elde edilen kazanımların kaybedilmesine yönelik maddeler olduğuna dikkat çeken Bülbül, şunları kaydetti: “Kazanılmış hakların geriletilmesine göz yummayacağız. Komisyonlarda, genel kurulda bu düzenlemelerin takipçisi olacağız.”