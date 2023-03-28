Hande Fırat: Kemal Kılıçdaroğlu 'Sana söz' diyerek...

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:55

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:57

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu, seçim kampanyasını dün akşam Twitter'dan paylaştığı iki video ile resmen başlattı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat da, bugünkü yazısında, "Sana söz, yine baharlar gelecek" sloganı ile hazırlanan ve gündem olan videolara dikkat çekti.

"'UMUTLU OLUN' ÇAĞRISI YAPILDI"

Kampanya sürecinin nasıl işlediğine ilişkin bilgileri aktaran Fırat, Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz" diyerek neyi işaret ettiğini de yazdı:

"Reklam şirketiyle çalışan Kılıçdaroğlu ve ekibi süreci düzenli konuşarak planlıyor. 'Sana söz', genç nesillere verilen bir söz.

Aynı zamanda seçmene verilen 'Kaybettiğiniz ne varsa telafi edeceğiz' sözü. CHP’li kaynaklarıma göre; slogan ve filmle hem söz verildi hem de 'Umutlu olun' çağrısı yapıldı."

"MİTİNGLER BAYRAM SONRASI BAŞLIYOR"

Ramazan Bayramı sonrası mitinglere de start verileceğini belirten Hande Fırat, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı liderleri özellikle Ramazan Bayramı sonrası mitinglere hazırlanıyor. Bazen altı lider, bazen liderler ayrı ayrı, bazen ise Kılıçdaroğlu yanına Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu alarak miting düzenleyecek."