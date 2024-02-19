'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e beddua ettiler!
İlber Ortaylı’nın nikah şahidi olduğu, II. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açmıştı. Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor.
II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun
kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde Refah Partisi eski milletvekili Atatürk’e
hakaretleri büyük tepkiye yol açarken; düğünde bulunan İlber Ortaylı’nın ise
yaşananlara sessiz kalması gündem olmuştu.
“AÇIK BİR ATATÜRK DÜŞMANLIĞI”
İlber Ortaylı kendisine yönelik gelen tepkilerin ardından
sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Ortaylı açıklamasında, “Eski bir milletvekilinin yersiz
konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince
belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan
sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” demişti.
HALİL KONAKCI ‘AMİN’ DİYOR
Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın
Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuldu.
Gazete Pencere’nin aktardığına göre; Diyanet’e bağlı bir
kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı’nın ise gülerek “Amin” dediği görüldü.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- İYİ Parti'de kritik istifa
- Gram altın fiyatında tarihi rekor!
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Şevki Yılmaz'dan Cumhuriyetin kurucularına hakaret!