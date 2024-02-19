'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e beddua ettiler!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 23:09

Güncelleme: 19.02.2024 - 23:09

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde Refah Partisi eski milletvekili Atatürk’e hakaretleri büyük tepkiye yol açarken; düğünde bulunan İlber Ortaylı’nın ise yaşananlara sessiz kalması gündem olmuştu.

“AÇIK BİR ATATÜRK DÜŞMANLIĞI”

İlber Ortaylı kendisine yönelik gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ortaylı açıklamasında, “Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” demişti.

HALİL KONAKCI ‘AMİN’ DİYOR

Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuldu.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre; Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı’nın ise gülerek “Amin” dediği görüldü.