'Şevki Yılmaz beni ilgilendirmez' demişti... İlber Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama: 'Açık bir Atatürk düşmanlığı'
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahidi olduğu, II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü çok konuşulmuştu. Düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma için, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz" diyen Ortaylı'dan son olarak yeni bir açıklama daha geldi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak
torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur
Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.
Çiftin bir başka nikah şahidi olan eski Refah Partisi
Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak
"Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demiş, o anlar tepki
çekmişti.
"BÖYLE DÜĞÜNLER İÇİN FALAN BÖYLE KONUŞULMAZ" DEMİŞTİ
Konuyla ilgili OdaTV'ye açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Vallahi
beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O
kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü.
Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar”
demişti.
ORTAYLI’DAN YENİ AÇIKLAMA
Son olarak Ortaylı, tartışmalara ilişkin yazılı açıklama
yaptı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ortaylı, “Eski
bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir.
Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların
kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” dedi.
İlber Ortaylı’nın tam açıklaması şu şekilde:
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