Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti!

Nikah şahitliğini İlber Ortaylı’nın yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu düğün töreninde skandal bir olay yaşandı. Gerici Şevki Yılmaz, cumhuriyetin kurucularına hakaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:13
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II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çiftin nikah şahidi oldu.

2’nci Abdülhamit’in torunun düğününde Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz’dan skandal ifadeler kullandı.

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Düğünde konuşma yapan Yılmaz, cumhuriyetin kurucularına hakaret etti

Yılmaz “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEVKİ YILMAZ'IN İLK SKANDALI DEĞİL

Yılmaz, TBMM’ye “Pezevenkler meclisi”, demesi dönemin CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan’a “Pezevenk adam” şeklinde hakaret etmesiyle tanınıyor.

Zamanında Atatürk’e de açıkça hakaret etmekten çekinmeyen Yılmaz, Türk askerine de ‘Moskof ayısı’ demişti. Yılmaz, Rize Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de resmi bayramlarda Atatürk anıtına neden çelenk koymadığı ve saygı duruşu törenlerine katılmadığı yönündeki bir soruya, ‘‘Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz” yanıtını veriyor.

Yine aynı konuşmasında, “Laiklik çoktan tarihin çöp sepetine gitmiştir. Laiklik yok ki elden gitsin. Zaten olsa da ihtiyacımız yok” demişti.

"BEN HİZBULLAH'IM"

Tele1'in hazırladığı derlemeye göre Yılmaz şubat 1997’de bir televizyon programında da ‘‘Türkiye’de 2.5 milyon fahişe var” dedi. Yılmaz, bir konuşmasında ‘‘Çatlasanız da patlasanız da ben Hizbullah’ım,Türkiye’nin yüzde 95’i Hizbullah’tır. Hizbullah olmayanlar Hizbul şeytandır” diye feryat etti.

2007 yılında, FETÖ bağlantılı gazete Zaman’a verdiği röportajda, “Geceleri kalkıp AK Parti’ye dualar gönderiyorum. Erdoğan ile 10 yıldır görüşmüyorum, kendisini özledim” diyor.


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