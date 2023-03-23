Hangi partiye kaç kişi adaylık için başvurdu?

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimlerine 52 gün kala siyasi partilerin çoğunda milletvekilli aday adaylığı için başvurular tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:40
Hangi partiye kaç kişi adaylık için başvurdu?
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14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı.

CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre AKP’de başvurular dün bitti ve 6 bine ulaştı. 

CHP’de daha önce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Başvurular 4 binin üzerinde.

HDP henüz yeterli veri olmadığı için sayıyı açıklamadı.

İYİ Parti’de ise başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. 

MHP’de ise başvuranların sayısı 4 bin 693’e ulaştı. Şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren 1894 kişinin başvurularının kabul edildiği açıklandı.


Cumhurbaşkanlığı AKP MHP HDP İyi Parti CHP

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