Hasan Alpargün Apartmanı davası... Kamu görevlileri hakim karşısına çıktı: Eski imar müdüründen pes dedirten savunma!

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'na ilişkin açılan davada dönemin kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı.

Seyhan Belediyesi'nin eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, müşteki avukatı Baran Taygun Metin'in "Evrakları inceliyor muydunuz" sorusuna, "Tüm evrakları kapsamlı şekilde incelemem mümkün değildi, yılda yaklaşık 900 ruhsat veriliyordu" yanıtını verdi.

İnşaat mühendisi Ferhat Yağ, savunmasında binaya yalnızca iskan için gittiğini, önceki süreçlerden sorumlu olmadığını belirtti ve "15 katlı binada genelde 1-2 kat gezer, uygunsa diğer katlara çıkmayız" dedi.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı yıkıldı, 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında, apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpargün Apartmanı'nın yıkımında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle dönemin kamu görevlilerine de dava açtı. Seyhan Belediyesi'nde görevli eski İman Müdürü Alim Erdoğan, eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu, eski Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, eski görevli mimar Sevda Canpolat, eski görevli makine mühendisi İmran Arısoy ve dönemin İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

"TÜM EVRAKLARI KAPSAMLI ŞEKİLDE İNCELEMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Alim Erdoğan, savunmasında imara ilişkin süreçleri anlatarak sorumluluğun İmar ve İskan Müdürlüğü'ne ait olmadığını savundu. Ayrıca, iskan belgelerinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti.

Müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin'in, "Evrakları inceliyor muydunuz" sorusu üzerine Erdoğan, "Tüm evrakları kapsamlı şekilde incelemem mümkün değildi. O yıllarda yılda yaklaşık 900 ruhsat veriliyordu" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatlarından Sergen Nisanoğlu'nun, "İmar veya Fen İşleri çalışanları inşaat devam ederken de kontroller yapar mı" sorusuna ise, "Evet, ara ara gidilip kontroller yapılır" yanıtını verdi.

"15 KATLI BİR BİNA İÇİN GENELLİKLE 1-2 KATI GEZERİZ"

Sanık inşaat mühendisi Ferhat Yağ, savunmasında binaya yalnızca iskan vermek amacıyla gittiğini belirterek, inşaatın önceki aşamalarından sorumlu olmadığını beyan etti. Yağ, "15 katlı bir bina için genellikle 1-2 katı gezeriz, uygun bulursak diğer katlara çıkmayız" diye konuştu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların savunmalarının ardından müştekiler dinlendi. Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TEDBİR TALEBİ

Müşteki vekilleri, dönemin İmar Müdürü Alim Erdoğan ile inşaat mühendisi Ferhat Yağ'ın tutuklanmasını, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Savcı, mütalaasında sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını ve dosyanın, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sanık müteahhit Hasan Alpargün'e ilişkin dosya ile birleştirilmesini talep etti.

DURUŞMA 31 EKİM'E ERTELENDİ

Sanıklar ve müdafileri ise yeniden bilirkişi raporu alınmasını ve tutuklama taleplerinin reddini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu, Ferhat Yağ ve Sevda Canpolat hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma, 31 Ekim tarihine ertelendi.

MÜTEAHHİT, 62 KEZ MÜEBBET VE 865 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Binanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, aynı gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı, ancak Lefkoşa'da yakalanarak Adana'ya getirildi. Gözaltına alınırken gazetecilerin sorularına "mukadderat" yanıtını verdi, 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

Alpargün hakkında açılan davada Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.