Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu Emniyet'te: İfade işlemleri başladı

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Başsavcılığın talimatı üzerine Emniyet'e yürüyerek giden dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

İmamoğlu ailesinin ifade işlemleri saat 10.30 civarında başladı.

İDDİANAME İÇİN KASIM AYININ İLK HAFTASI İŞARET EDİLMİŞTİ

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor.

Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili geçen hafta basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etti.

Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtti.

İFADE ALINMADAN YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma bu aşamada devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazıldığını açıkladı.

Savcılık yetkilileri ifade verme işleminin Emniyet'te gerçekleşeceğini de bildirdi.

Akşam saatlerinde de Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dede-toruna yurtdışı çıkış yasağı konduğu bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

YÜRÜYEREK GİTTİLER

Gelişmeler üzerine Hasan ve Selim İmamoğlu da bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine yürüyerek gitti.

Emniyet'e gidişte dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile diğer yetkililer eşlik etti.