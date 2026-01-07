CHP’den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AKP’ye katılacağı iddiaları doğrulandı. Peki, Hasan Ufuk Çakır kimdir? Hasan Ufuk Çakır kaç yaşında, nereli?

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

Hasan Ufuk Çakır, 1963 yılında Mersin’de doğdu. Mersinli iş insanı ve siyasetçidir.

Siyasi Kariyeri

Hasan Ufuk Çakır, TBMM 28. Dönem AK Parti Mersin Milletvekilidir.

9 Aralık 2025 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP’den istifa etmiştir.

7 Ocak 2026 tarihinde AKP’ye katılmıştır.

Görev ve Komisyon Çalışmaları

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Özel Hayatı

Evli ve 2 çocuk babasıdır.