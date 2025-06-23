Hastaların gizli bilgileri ortalarda geziyor! CHP'den, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na 4 soru: 'Sağlıkta mahremiyet yok, taciz var!'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bazı sağlık personellerinin yurttaşlara ait kişisel sağlık verilerini kötüye kullandığına ilişkin çok sayıda şikayet aldığını belirterek, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve doğrudan kendisine ulaşan şikayetlerde, özellikle kadın hastaların doktorlar tarafından kişisel olarak arandığı, ameliyat olacak hastaların iletişim bilgilerinin estetik merkezleri ya da özel sağlık işletmeleriyle paylaşıldığı yönünde ciddi iddialar bulunduğunu vurguladı.

“İnsanların en mahrem bilgileri, ne yazık ki bazı kişiler tarafından bir pazarlama aracına dönüştürülüyor” diyen Akkuş İlgezdi, “bunun sadece bir etik sorunu değil; açık, net ve çok ciddi bir hukuksuzluk olduğunu” ifade etti.

“BAKANLIK BU İDDİALARI GÖRMEZDEN GELEMEZ”

Akkuş İlgezdi, kişisel sağlık verilerinin Anayasa tarafından korunan özel nitelikli veriler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Hastaların bilgilerini izinsiz şekilde paylaşmak hem TCK’ya hem de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırıdır. Sağlık Bakanlığı bu iddiaları ciddiyetle ele almalı, denetimleri artırmalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir” ifadelerini kullandı.

“SİSTEM KİMİN, HANGİ VERİYE ERİŞTİĞİNİ İZLEYEBİLİYOR MU?”

Önergesinde veri güvenliği konusundaki sistemsel açıkların da sorgulanması gerektiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, hasta bilgilerine erişimin dijital olarak kayıt altına alınıp alınmadığını da gündeme taşıdı.

“Bugün bir hasta, bilgilerine izinsiz erişildiğini düşünüyorsa, sistem geriye dönük olarak kimin hangi veriyi görüntülediğini gösterebiliyor mu?” diye soran Dr. Akkuş İlgezdi, bu soruların halk sağlığı kadar kamu güvenliği açısından da önem taşıdığını belirtti.

“BU SADECE ETİK DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİ”

Akkuş İlgezdi, “Sağlık sistemine olan güven her geçen gün aşınıyor. Eğer bir hasta, verisinin gizliliğinden emin olamıyorsa, bu sistem işlemez. Bu konu yalnızca bireysel mahremiyet değil; kamu sağlığı, veri güvenliği ve toplumsal güven sorunudur. Sağlık Bakanlığı, bu iddialara karşı sessiz kalamaz” dedi.

“KAÇ PERSONEL HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?”

Akkuş İlgezdi, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

“Bakanlığa bu konuda ulaşan şikayet sayısı nedir? Kaçı hakkında işlem yapılmıştır? Son 5 yıl içinde hasta verilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle idari işlem uygulanan sağlık personeli sayısı kaçtır? Dijital sistemlerde (HBYS, MHRS vb.) hasta verilerinin güvenliği için kullanılan protokoller ne sıklıkla güncellenmektedir?”