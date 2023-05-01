Hastane için apar topar ihale

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Deprem bölgesindeki 100’den fazla hasarlı hastanenin onarımı ve yeniden inşasını bekleten Sağlık Bakanlığı, Ankara’daki 72 yıllık hastane için seçim öncesi apar topar ihaleye çıktı.

Seçimlere 14 gün kala yapılan ihaleye tepki gösteren SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “2022’de yaklaşık olarak 630 bin ayaktan hasta kabulü 170 bin acil başvuru, 12 bin yatan hasta, 1200 doğum, 3 bin 500 ameliyat gerçekleşen Sami Ulus, Hastanemi Açın Platformu’nun (HAP) tüm mücadelelerine karşın yıkılıyor” ifadelerini kullandı. 2022’nin tümünde yılda 28 ihaleye imza atan Sağlık Bakanlığı’nın 2023’ün ilk 4 ayında 33 ihaleye çıktığına dikkat çeken Yalçınkaya, “Sağlık Bakanlığı yangından mal kaçırır gibi ihaleler gerçekleştiriyor” dedi.

'RAPOR PAYLAŞILMIYOR'

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür ise kapatılan, boşaltılan ve deprem bölgesindeki hastaneler dururken önceliklerinin, Etlik Şehir Hastanesi sonrası kapatılmak istenen hastanelere verilmesinin düşündürücü olduğuna dikkat çekerek “İktidarın yine seçim öncesi yandaşlarına ihale verme çabası söz konusu” dedi. Baytemür, hastanenin “depreme dayanıksız” olduğuna ilişkin raporun tüm istemlerine karşın kendileriyle paylaşılmadığını belirterek “Resmi belgeler açıklanmadan ihaleye çıkılmasını doğru bulmuyoruz. Bu hastaneler dayanıksız ise güçlendirilmeli. 300-500 yıllık hastanelerin olduğu ülkeler var” ifadelerini kullandı.

