Hatay Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:13

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:13

Hatay'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Hatay cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA HATAY'DA NE KADAR OY ALDI?

Hatay Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA HATAY'DA NE KADAR OY ALDI?

Hatay Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.14 aldı.

14 MAYIS HATAY SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HATAY'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yüzde 48.22 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HATAY'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yüzde 47.86 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN HATAY'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Hatay'da yüzde 3.60 oranla oy aldı.