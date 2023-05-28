Hatay Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Hatay'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Hatay'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Hatay'da kaç oy aldı?
Hatay'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Hatay cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA HATAY'DA NE KADAR OY ALDI?
Hatay Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA HATAY'DA NE KADAR OY ALDI?
Hatay Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.14 aldı.
14 MAYIS HATAY SEÇİM SONUÇLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN HATAY'DA KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yüzde 48.22 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU HATAY'DA KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yüzde 47.86 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN HATAY'DA KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Hatay'da yüzde 3.60 oranla oy aldı.
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