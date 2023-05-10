2018 seçimlerinde Hatay'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Hatay'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Hatay seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Hatay seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE HATAY'DAN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 340.122
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 135.667
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.546
VATAN PARTİSİ - 1.365
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 103.530
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 287.438
SAADET PARTİSİ - 8.449
İYİ PARTİ - 61.380
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ HATAY'DAN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 5
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4
2018 HATAY MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU - AKP
HÜSEYİN YAYMAN - AKP
ABDULKADİR ÖZEL - AKP
HÜSEYİN ŞANVERDİ - AKP
SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK - AKP
LÜTFİ KAŞIKÇI - MHP
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU - HDP
MEHMET GÜZELMANSUR - CHP
SUZAN ŞAHİN - CHP
SERKAN TOPAL - CHP
İSMET TOKDEMİR - CHP
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