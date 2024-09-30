Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik 2 iş yerine zarar verdi
Hatay'ın Defne ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin prefabrik bir iş yerinin içinden geçip başka bir iş yerine çarparak durduğu kazada sürücü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ALY 53 plakalı otomobil, Antakya-Yayladağı yolunun Subaşı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki prefabrik çarşıda bulunan bir iş yerinin içinden geçti.
Otomobil, başka bir prefabrik iş yerine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki başka bir prefabrik bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: #antakya #güvenlik kamerası #kontrol #kaza
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