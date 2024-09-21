Hatay’da usulsüz bir şekilde ‘peynir ekmek’ gibi verilen belgeler tepki çekti

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde başka bir afet de maden ocakları için verilen ruhsatlarla yaşanıyor. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde birçok mahallede tescil dışı, ormanlık ve hazine dışı alanlara maden ocağı için ruhsat verildi. Yaşananlara yurttaşların yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanından da tepki geldi. “Deprem sonrası ÇED zorunluluğunun kaldırılması Hatay için yeni bir felaket oldu. Peynir ekmek gibi, hiçbir ölçü uygulanmadan, her şirketin her projesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı veriliyor” diyen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Bu kararları alanlar, ileride, geri dönüşü olmayan hastalıkların ve çevreye verilen zararın sorumluları olacaklardır” ifadelerini kullandı.

‘GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

Hiç kimsenin konut yapımına itiraz etmediğine dikkat çeken Kara, “Ama ‘İnşaat yapıyoruz, beton lazım’ denerek şehrimizin havasının, suyunun, toprağının kirletilmesine de göz yummamız beklenmesin. Hatay’daki taş ve maden ocaklarının, beton ve kırma-eleme tesislerinin saçtığı kirlilik, tahammül edilebilir düzeyin çok üzerine çıkmış durumda” dedi.

Öte yandan AKP’li belediye başkanı Mehmet Yalçın da yayımladığı açıklamayla yürütmeyi durdurma kararı için dava açacaklarını belirtti.