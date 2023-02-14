Hatay’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının enkazı toplanmadı: ‘Evrakların korunması lazım’

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:43

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:05

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 10 ilde yıkılan 12 binden fazla binada, on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkıldığı iddiası ise delillerin karartılması korkusunu gündeme getirirken, avukatların nöbetiyle dün evraklar tutanak altına alındı. Yıkılan Hatay’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının enkazındaki evrakların ise çatılı bir alanda muhafaza edilmesine karar verildi.

‘DESTEĞE İHTİYACIM VAR’

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Ömer Meşe, bugün itibarıyla henüz enkazı toparlamaya gelen olmadığını belirtti. Meşe, “Bugün enkazı çatılı alana nakledeceklerdi. Savcılık bugün evrakları çatılı alana aktaracaktı. Ancak sorduğumda ‘Konuyla ilgileniyoruz. Henüz yer temin edilmedi’ denildi. Ancak Hatay’da yağmur ihtimali var. Evrakların ıslanmaması lazım. Evrakların korunması gerekiyor. Enkazdan evrakları çıkarmaya çalışıyorum ancak desteğe ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.