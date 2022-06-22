Hatice Cengiz'den Bin Selman'ın ziyareti için açıklama: 'Katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor'
Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın ziyareti öncesi "Ülkemize gelmesi, onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmez" açıklaması yaptı.
2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Cengiz, Bin Selman'ın Türkiye gezisi hakkında "Onun ülkemize gelmesi, onun bir cinayetten sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her gün başka bir ülkeye yaptığı bu ziyaretler ona siyasi meşruluk kazandırsa da onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.
Cengiz, paylaşımlarına şöyle devam etti:
"En temel insan haklarımızı bile önemsemeyen dünya liderlerine karşı, insani değer ve erdemleri savunuyor ve bunu, sözde 'uluslararası düzen'e rağmen onları unutan insanlara hatırlatıyoruz.
Cemal artık sadece benim hikayem değil ve adalet için artık yalnız savaşmıyorum. O öldürüldü ve şu an mezarı bile olmayan birisi.
Tüm çabalarımız boşa çıkana kadar adalet aramaya devam etmeliyiz. Nihayetinde ilahi adalete inanan bir birey olarak hiçbir suçun cezasız kalmayacağına inanıyorum."
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