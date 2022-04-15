Eski bakan eleştirdi... AKP'de 'Kaşıkçı' anlaşmazlığı: 'Vah ki vah…'

15 Nisan 2022 Cuma, 16:11

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin 'kanuna uygun' olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına, AKP'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten tepki geldi. 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin Bozdağ’a yanıt veren Çelik, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Çelik, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunîdir ama asla ahlakî ve vicdanî değildir. Prens’in sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Bizim ülkemizde, Prens’in emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek! Vah ki vah…"

Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunîdir ama asla ahlakî ve vicdanî değildir. Prens’in sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz?

Bizim ülkemizde,Prens’in emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek! Vah ki vah… — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) April 15, 2022

BOZDAĞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Bozdağ, Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakledilmesiyle ilgili, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" ifadelerini kullanmıştı.